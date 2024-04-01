В МЧС опровергли данные о прорыве дамбы в Самарской области

В СМИ и социальных сетях Самарской области распространялась информация о том, что из-за паводка в регионе произошел прорыв дамбы. РИА Новости вечером 1 апреля сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

Информацию о прорыве дамбы опровергает региональное управление МЧС. Ранее распространилось сообщение о том, что дамбу прорвало около села с названием Августовка, что в Большечерниговском районе региона.

После «прорыва», как ранее утверждалось, начало затапливать ближайшие населенные пункты. По официальным данным, никаких подтоплений в указанном участке нет, ровно как и прорывов дамб. Ранее мы рассказали, что над Черным морем уничтожили сразу шесть украинских беспилотников. Подробности читайте в нашем материале.