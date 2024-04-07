Паводок в Оренбургской области: завышенные цены в магазинах и атаки мошенников

На фоне паводка у жителей Оренбургской области активизировались различные проблемы: в магазинах завышают цены, а жителей беспокоят мошенники.

Прокуратура Оренбургской области проверила ценообразование на продукты первой необходимости в населенных пунктах, которые пострадали в результате паводка. Причиной стали материалы, опубликованные в различных СМИ. В заметках сообщалось, что в магазинах сразу после паводка повысили цены на продукты первой необходимости и питьевую воду.

«С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов», — сообщает прокуратура Оренбургской области.

Сотрудники прокуратуры будут продолжать контролировать ценообразование в регионе. В период стихийного бедствия важно следить за соблюдением прав жителей.

В свою очередь мэр Орска Василий Козупица предупредил о мошенниках, которые предлагают жителям моментальные выплаты.

«Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Телеграм о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о 5 000 рублях», — написал мэр Орска.

Мэр напомнил, что пострадавшие от паводка жители имеют право получать материальную компенсацию. Для этого необходимо самостоятельно подать заявление через МФЦ или на портале Госуслуги. В связи со сложной обстановкой в городе было решено организовывать выездные бригады сотрудников МФЦ. Выплаты будут переводить на счет пострадавших после 8 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области оторвалась льдина, на которой находились шесть рыбаков.