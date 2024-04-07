МЧС: в Ивановской области оторвалась льдина, на которой находились шесть рыбаков

В воскресенье, 7 апреля, во время патрулирования реки Волга инспекторы ГИМС и спасатели поисково-спасательного отряда г. Юрьевец заметили оторвавшуюся льдину, на которой находились шесть рыбаков, сообщает МЧС Ивановской области.

Инспекторы ГИМС и спасатели в ходе проведенной операции смогли помочь рыбакам. Их доставили на берег. Выяснилось, что мужчины увлекаются подводной ловлей рыбы. Медицинская помощь ни одному из рыбаков не понадобилась. Против них заведены административные дела.

«МЧС России: не выходи на тонкий лед!» — призывают россиян в МЧС.

В МЧС напомнили, что не стоит рисковать жизнью и выходить на лед в период между зимой и весной из-за его тонкости и опасности. Рыбалку в этот период в МЧС назвали русской рулеткой. Граждан призывают к бдительности. Подмосковные спасатели также регулярно проводят мероприятия, направленные на предупреждение происшествий на местных водоемах.

Ранее мы сообщали, что из зоны подтопления в Самарской области было эвакуировано более 800 человек, в числе которых 160 несовершеннолетних жителей региона. Пик паводка в Оренбургской области ожидается на следующей неделе.