Жителям Подмосковья рассказали о проведении Международной недели «Народы России»

Со 2 по 8 ноября в Москве будет проходить Международная неделя «Народы России» — центральное событие Года единства народов России. Оно направлено на укрепление многонационального единства и развитие международного гуманитарного сотрудничества.

Ключевой темой станет «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности». Координатором мероприятий Международной недели является аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс.

Основные мероприятия будут включать в себя деловую программу, участники которой обсудят вопросы государственной национальной политики, сохранения традиционных ценностей и исторической памяти. Основу деловой составят четыре трека: «Единство народов», «Историческая память и преемственность поколений», «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» и «Крепкая семья».

«Программа Международной недели „Народы России“ призвана продемонстрировать открытость России всему миру и обозначить проекты, направленные на выстраивание объединяющего межнационального диалога, уважение культурного многообразия и объединение усилий ради обеспечения благополучия и безопасности человека независимо от его национальности. Проведение такого масштабного мероприятия приобретает дополнительную актуальность в Год единства народов России», — отметил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

В программе мероприятия состоится ряд молодежных и просветительских событий, среди которых XI Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», торжественные церемонии награждения победителей X международного фотоконкурса «Русская цивилизация» и лауреатов Всероссийского конкурса «СМИротворец». Узнать другие подробности можно на сайте.

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