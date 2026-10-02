Польша готовится к войне, изучая опыт Украины

Министерство обороны Польши работает над законопроектом о полной готовности государства к войне. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

По словам главы минобороны, речь идет не только о военных мерах, но и об адаптации законодательства. Польша анализирует опыт Украины и извлекает из него выводы.

Министр подчеркнул: это не прямое сравнение, но некоторые ориентиры и источники вдохновения можно использовать. Он не уточнил, какие именно изменения планируется внести, но дал понять, что работа идет.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны.