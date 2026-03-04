Печка, самовар и кот-мурлыка: обычный подъезд многоэтажки в Электростали превратился в русскую избу

В Электростали подъезды превращают в картинные галереи. На этот раз местные художники воссоздали интерьер русской избы прямо в многоэтажке на проспекте Ленина. Фото необычного арт-объекта появились в паблике «Электростальский калейдоскоп», сообщил REGIONS.

Роспись подъездов в городе уже стала своеобразным трендом. Здесь можно встретить и патриотические сюжеты, и морские пейзажи, и даже достопримечательности самой Электростали. Новая работа выделяется особой атмосферностью. Художники изобразили уголок традиционного русского жилища: с печью, самоваром и другими узнаваемыми деталями.

«Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий — вот оно, счастье! Нет его слаще», — отмечено в соцсети.

Судя по всему, вдохновением послужил мультфильм «Летучий корабль» — на стене нашлось место и коту-мурлыке, знакомому по знаменитой песне. Основная стена стилизована под кирпичную кладку, напоминающую печной бок, что добавляет композиции тепла и уюта. А самовар на столе стал символом традиционного гостеприимства.

Жильцы надеются, что такая роспись сделает пространство подъезда не только красивее, но и душевнее, добавив в повседневность немного народного колорита.

Ранее сообщалось, что жители Одинцова скрывают номер своего подъезда от поклонников Гарри Поттера