Педагог из Кузбасса получила приговор за фиктивный прием экзаменов у иностранцев

Педагог дополнительного образования вступила в преступный сговор с сотрудницей образовательного учреждения, чтобы с целью получения материальной выгоды фиктивно принимать экзамены у иностранных жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

В ведомстве установили, что незаконным способом сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ удалось семи иностранным жителям. Им выдали сертификаты, на основании которых граждане получали право жить и работать на территории РФ.

«В результате тщательно спланированного комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СК России и УФСБ по Кемеровской области — Кузбассу, фигуранты были задержаны», — сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

По информации ведомства, вторая фигурантка заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ей лишение свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком в три года. Педагог также привлечена к ответственности. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком три года. Установлено, что осужденная записывала в ведомости баллы, которые на самом деле мигранты не зарабатывали. В документах стоит ее подпись. Она получала незаконную прибыль с ноября по декабрь 2023 года.

По данным издания, действия фигурантки сотрудники правоохранительных органов оценили как организацию незаконной миграции и служебный подлог. В ведомстве не указали сумму, которую в качестве вознаграждения получали сотрудница и педагог.

Ранее спикер Госдумы Володин рассказал о новом законопроекте по миграционной политике.