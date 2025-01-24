Педагоги могут получить приоритет при зачислении детей в садики и школы

Депутаты Татарстана предложили Госдуме принять закон о зачислении детей педагогов в образовательные учреждения без очереди, чтобы устранить проблему дефицита кадров, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Омбудсмен Ирина Волынец рассказала, что в ее практике есть случаи, когда профильные специалисты увольнялись из-за проблемы, что не с кем было оставить ребенка. С целью ликвидации подобных проблем депутаты Татарстана предлагают ГД наделить регионы полномочиями самостоятельно решать, какие категории граждан получают преимущественное право на зачисление в образовательную организацию.

«Принятие законопроекта обеспечит возможность субъектам РФ установить дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе педагогам, и послужит для них серьезным стимулом, позволяющим им закрепиться в образовательных организациях», — говорится в записке к законопроекту.

По данным издания, разработкой законопроекта занимался комитет Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Начальник пресс-службы республиканского парламента Ольга Благодарова отметила, что на федеральном уровне такие полномочия предоставлены силовикам. По ее мнению, в России есть проблема с дефицитом кадров в школах и больницах. Расширение перечня профессий будет целесообразным.

Омбудсмен Волынец отметила, что обращалась с подобной инициативой к депутатам. Она рада, что чиновники учли ее позицию. По мнению омбудсмена, женщинам сложно отвозить детей в садик в одном районе города, чтобы поехать к 7 часам утра на работу в садик в другом районе. Важно, чтобы педагоги не уходили из профессии из-за таких неудобств.

«Здорово, что депутаты прислушались к нашему предложению. Я уверена, что это поможет решить кадровый вопрос. Это повысит престиж профессии в глазах женщин, которые являются не только педагогами, но и мамами», — заключила Ирина Волынец.

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