Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка с апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года в России начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что этот шаг станет частью новых мер, разработанных Рособрнадзором, который завершает подготовку методических материалов и систем тестирования.

Согласно нововведениям, для разных классов будет установлен разный уровень тестирования. Подробности нормы он не привел.

Важно отметить, что ежегодно в российские школы приходит около 155 тыс. детей мигрантов, для которых это тестирование с весны 2025 года станет обязательным.

Законодательная основа тестирования была принята 11 декабря, когда Государственная дума РФ одобрила закон, запрещающий предоставление места в школах детям мигрантов без подтверждения знаний русского языка.

Инициаторами данного законопроекта выступила депутатская группа во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заместителем председателя ГД Федерального собрания РФ Ириной Яровой.

По данным выборочной проверки, проведенной ранее, 41% детей мигрантов не обладают достаточным уровнем знания русского языка.

Несмотря на это, инициатива встретила критику со стороны советников президента, которые выразили опасения, что данный закон может привести к усилению межнациональной розни и конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции, объединенной с прямой линией, прокомментировал миграционный вопрос в стране.