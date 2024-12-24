Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка с апреля 2025 года
Чернышенко: дети мигрантов будут сдавать тесты по русскому с апреля 2025 года
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С 1 апреля 2025 года в России начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.
Он отметил, что этот шаг станет частью новых мер, разработанных Рособрнадзором, который завершает подготовку методических материалов и систем тестирования.
Согласно нововведениям, для разных классов будет установлен разный уровень тестирования. Подробности нормы он не привел.
Важно отметить, что ежегодно в российские школы приходит около 155 тыс. детей мигрантов, для которых это тестирование с весны 2025 года станет обязательным.
Законодательная основа тестирования была принята 11 декабря, когда Государственная дума РФ одобрила закон, запрещающий предоставление места в школах детям мигрантов без подтверждения знаний русского языка.
Инициаторами данного законопроекта выступила депутатская группа во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заместителем председателя ГД Федерального собрания РФ Ириной Яровой.
По данным выборочной проверки, проведенной ранее, 41% детей мигрантов не обладают достаточным уровнем знания русского языка.
Несмотря на это, инициатива встретила критику со стороны советников президента, которые выразили опасения, что данный закон может привести к усилению межнациональной розни и конфликтов.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции, объединенной с прямой линией, прокомментировал миграционный вопрос в стране.