Педиатр — в одной части города, УЗИ — в другой, физиотерапия — в третьей. В Кемерове «разобрали» районную поликлинику
Фото: [Медиасток.рф]
В кемеровском жилом районе закрывается единственная детская поликлиника, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей.
Учреждение прекратит работу 31 декабря, так как здание признано аварийным. Новую больницу на его месте пока не построили, что вызывает недовольство местных жителей, активно выражающих свою озабоченность в социальных сетях. Они спрашивают, почему объект закрывают заранее, не дожидаясь запуска замены.
«Теперь дети и их родители должны выходить раньше из дома, чтобы получить справочку о болезни. Идти до остановки по неочищенной дороге и ждать автобус, который не всегда приходит вовремя. А ведь есть еще дети-инвалиды», –написал один из пользователей.
ГАУЗ КОДКБ им. Атаманова, в ведении которой находится поликлиника, пояснила, что медицинский персонал и оборудование будут распределены по другим филиалам. Так, часть участковых педиатров, а также хирург, кардиолог, офтальмолог и невролог будут принимать в детской поликлинике. Кабинеты неотложной помощи для этих участков организуют в другом здании.
Прием педиатров с остальных участков, а также кабинеты УЗИ и ЭКГ перенесут в поликлинику № 1. ЛОР-врач и новая «красная зона» для этих пациентов разместятся по соседству. Отделение физиотерапии переедет на улицу Свободы, 19.
Ранее сообщалось, что эксперты обеспокоены планами по реновации центра курортного города.