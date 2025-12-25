Учреждение прекратит работу 31 декабря, так как здание признано аварийным. Новую больницу на его месте пока не построили, что вызывает недовольство местных жителей, активно выражающих свою озабоченность в социальных сетях. Они спрашивают, почему объект закрывают заранее, не дожидаясь запуска замены.

«Теперь дети и их родители должны выходить раньше из дома, чтобы получить справочку о болезни. Идти до остановки по неочищенной дороге и ждать автобус, который не всегда приходит вовремя. А ведь есть еще дети-инвалиды», –написал один из пользователей.

ГАУЗ КОДКБ им. Атаманова, в ведении которой находится поликлиника, пояснила, что медицинский персонал и оборудование будут распределены по другим филиалам. Так, часть участковых педиатров, а также хирург, кардиолог, офтальмолог и невролог будут принимать в детской поликлинике. Кабинеты неотложной помощи для этих участков организуют в другом здании.

Прием педиатров с остальных участков, а также кабинеты УЗИ и ЭКГ перенесут в поликлинику № 1. ЛОР-врач и новая «красная зона» для этих пациентов разместятся по соседству. Отделение физиотерапии переедет на улицу Свободы, 19.

Ранее сообщалось, что эксперты обеспокоены планами по реновации центра курортного города.