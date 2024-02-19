Педофил, совративший на местной дискотеке троих подростков, задержан в Волгоградской области

В Котовском районе Волгоградской области задержали мужчину, которого подозревают в совращении троих подростков, сообщает novostivolgograda.ru .

Инцидент произошел 10 февраля. Мужчина пришел на местную дискотеку. Очевидцы сообщают, что сначала он привлекал внимание женщин, но никто не отвечал взаимностью. Тогда 42-летний местный житель переключил внимание на несовершеннолетних. Он начал общаться с подростками 13, 14 и 15 лет. Источник в следственных органах региона рассказал изданию о происшедшем, но без интимных подробностей. Причина в том, что фигурантами дела являются несовершеннолетние.

Сообщается, что насильственных действий сексуального характера произведено не было. Мужчина вел себя некорректно, демонстрируя интимные части тела.

Местный житель ранее был судим по статье о нарушении управления автотранспортными средствами, в результате чего был нанесен урон здоровью человека. Мужчина официально не трудоустроен.

«Уголовного дела по факту задержания педофила в данной истории нет», — сообщил изданию «НовостиВолгограда.ру» источник в следственных органах региона.

По факту инцидента на дискотеке подозреваемого допросили.

Ранее киберспециалист Виктория Береснева рассказала, что в метавселенных будут происходить преступления, которые связаны с домогательствами и насилием.