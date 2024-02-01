Эксперт Береснева предупредила о виртуальных преступлениях на сексуальной почве

Киберспециалист Виктория Береснева в беседе с RuNews24.ru рассказала, что в метавселенных будут происходить преступления, связанные с домогательствами и насилием.

В середине января 2023 года в Великобритании группа мужчин в виртуальном пространстве надругалась над аватаром девочки-подростка, что нанесло удар по ее неокрепшей психике. В Южной Корее мужчину также приговорили к тюрьме за попрошайничество интимных снимков у детей-игроков в обмен на «ценный лут». Подобное признается преступлениями, хотя не имеет четкого регламента и прописанных наказаний.

Как отмечает Береснева, такие случаи будут повторяться по мере развития технологий.

«С одной стороны, каждому пользователю необходимо обучаться цифровой грамотности и кибербезопасности, чтобы защитить себя в виртуальной среде. С другой стороны, должны предприниматься меры различного характера от разработчиков сервисов в вопросах взаимодействия пользователей в виртуальной среде, начиная от регулирования возрастного ограничения и заканчивая блокировкой нарушителей по «железу», — отметила эксперт.

По словам Бересневой, государствам нужно разработать нормативные акты, которые позволят наказывать преступников из метавселенных. При этом речь не только про блокировку аккаунтов, а реальных административных и уголовных делах со всеми вытекающими последствиями. Однако это значит, что нужны и соответствующие специалисты и развитая система на ИИ, которая позволит отлавливать нарушителей. Таких кадров пока нет ни в России, ни во многих других странах.

Ранее сообщалось о новых схемах мошенников в Московской области.