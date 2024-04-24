Пелевин назвал жалобы писателей-иноагентов на пранки Вована и Лексуса аморальными

Писатель Александр Пелевин согласен, что выставлять на всеобщее обозрение частные разговоры — это не совсем порядочно. Однако есть исключения. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) публикуют записи разговоров, но ведь писатели-иноагенты перечисляют деньги на нужды ВСУ. Они прекрасно понимают, что украинские военные намерены убивать их соотечественников. Имеют ли право покинувшие Россию публичные люди говорить о морали и совести.

«Когда они говорят о совести и морали, у меня начинает просто закипать мозг. <> Вы спокойно финансируете убийство россиян и при этом что-то про мораль говорите, про совесть», — отметил поэт и журналист Пелевин.

Призывы к миру писатель Пелевин оценивает как лицемерие. Ведь писатели-иноагенты поддерживают войну, просто с противоположной стороны, донатят ВСУ. Они прикрывают ненависть к соотечественникам принципами морали.

«Это глупо, это максимально лицемерно – прикрывать ненависть к своим же [соотечественникам] какой-то там совестью и рядиться в белое пальто, когда ты весь в крови и других субстанциях», — считает «Абзаца».

В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года Вован и Лексус на авторском канале опубликовали пранки с известными писателями, которые не поддерживают действия России. Собеседники пранкеров рассказали, как отправляют деньги украинским военным, как ждут победы Киева, считая справедливыми убийства россиян. После данных видео многие писатели подверглись критике. Однако и те, кто признан Минюстом РФ иностранными агентами, обвинили пранкеров в недостойности их действий.

Ранее Вован и Лексус заверили, что премьер Ирландии не понимал, что говорит с пранкерами.