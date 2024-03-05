Вован и Лексус: премьер Ирландии не понимал, что говорит с пранкерами

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опровергли заявления премьер-министра Ирландии Лео Варадкара о том, что он подыгрывал им в ходе разговора, сообщили РИА Новости .

Премьер-министр Ирландии также заявил, что его офис поставил защиту от подобных телефонных звонков. Пранкеры уверены, что публичное заявление об усилении мер безопасности — лишь способ оправдания.

Спикеры отметили, что защитить политиков от подобных розыгрышей можно, но для этого необходимо время и развитые технологии. Даже если это произойдет, молодые люди найдут способ обхода.

Не верят Вован и Лексус в то, что премьер-министр Варадкар мог им подыгрывать. Разговор длился около часа. Было бы странно, если бы у политика такой высокой должности хватало так много времени на развлечение с пранкерами.

Спикеры высказали мнение, должны ли нести политики ответственность за то, что рассказывают пранкерам в разговорах.

«Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв», — сказал Вован.

Пранкеры Вован и Лексус в декабре задали премьер-министру Ирландии ряд провокационных вопросов. Например, чем отличается отделение Крыма от самоопределения Косово. Политик признался, что совершенно не владеет историей, почему так произошло с Косово, но уверен, что Россия не имеет право распоряжаться Крымом. Также политик заявил, что не верит в скорое вступление Украины в ЕС.

Ранее пранкеры обратились к военным от имени экс-президенты Украины Петра Порошенко.