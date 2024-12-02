«ПельменьФест» состоится в Кузбассе в декабре

В Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса рассказали о насыщенной программе мероприятия. Сказочный персонаж Баба Яга поделится с гостями фестиваля рецептом вкусных пельменей. Кроме того, ожидаются различные конкурсы, которые будут иметь прямое отношение к пельменям. Для юных гостей проведут кулинарный мастер-класс.

На территории проведения праздника будет функционировать ярмарка и сувенирная лавка. Гости и жители региона смогут продемонстрировать свои умения в быстрой сборке мясорубки и в поедании пельменей.

Ранее сообщалось, что диетолог Гинзбург рассказал, с каким мясом более полезно готовить пельмени.