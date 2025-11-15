Пенсия в 20-30 тыс. руб.: какой доход ждет россиян с зарплатой 100 тыс. руб. через 30 лет работы

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок высказал мнение, что тридцатилетние граждане, которые в настоящее время зарабатывают около 100 тыс. руб., могут рассчитывать на пенсию в пределах от 28 до 30 тыс. руб., сообщил ТАСС.

Эксперт отметил, что значение имеет также регион, где работает гражданин, и вид его деятельности. Например, пенсия может быть выше рассчитанного показателя для проживающих россиян в районах Крайнего Севера. Размер пенсии будет выше для работников сельского хозяйства, для граждан, у которых инвалидность или на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.

Эксперт Ляшок предупредил, что любые прогнозы относительно выплаты пенсии не могут быть достоверными. Гражданам, которым ориентировочно 30 лет, еще нужно работать около 30-35 лет. В это время они смогут оформить пенсию. За указанный период измениться может многое: пенсионное законодательство, уровень заработных плат, инфляция. Однако сугубо гипотетическая оценка позволит понять, к чему стоит стремиться.

«Если исходить из заработка в 100 тыс. руб. и стажа отчислений в систему страховых взносов 30 лет, размер страховой пенсии составит примерно 28 тыс. руб. При стаже 35 лет — около 31 тыс.», — сказал Ляшок.

Отметим, что в России страховая пенсия является основным видом пенсионного обеспечения и назначается гражданам при соблюдении трех условий: достижения установленного возраста, наличия требуемого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов (ИПК).

