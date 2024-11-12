Пенсионер из Нижнего Новгорода убил, расчленил и сжег 86-летнего отца, а потом написал заявление в полицию о пропаже мужчины, сообщил newsnn.ru.

Убийство произошло в квартире во время конфликта. Следователи предполагают, что 61-летний нижегородец сначала ударил 86-летнего отца по голове, а потом задушил его. На следующий день он поехал в поселок Лесная Поляна, где строит дом на участке в СТН. Труп вывез на своей машине. Пенсионер расчленил тело при помощи топора и сжег в металлической бочке.

Мужчина написал заявление в полицию о пропаже родственника. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски. Во время осмотра участка на территории СТН обратили внимание на металлическую бочку. Подозреваемый задержан. Источник сообщил NewsNN, что ранее мужчина привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Мужчину, предположительно, убили 3 ноября. Останки были найдены 10 ноября. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на два месяца арестовали мужчину, пытавшегося растворить труп подруги в кислоте.