Пенсионер из Омска отправлял школьникам свои интимные фото: 71-летнего мужчину вычислили

Источник в силовых структурах поделился информацией, что 71-летний житель Омска в 2021 году находился в Сургуте, где начал отправлять фото своих половых органов несовершеннолетним, сообщает muksun.fm .

Мужчина зарегистрировался в социальной сети. Находил аккаунты школьников и начинал общение. Потом отправлял ребятам свои интимные фото. Удалось установить шесть школьников, которым пенсионер присылал снимки. Гендерная принадлежность ребят для него не имела значение. Возраст - от 15 до 16 лет. Фото он отправлял несовершеннолетним из разных регионов РФ.

Мужчину задержали в Омске по месту постоянного проживания.

Ранее сексолог Виктор Стрекалин поделился пикантными подробностями историй своих клиентов. Эксперт также рассказал, что сексуальное влечение к несовершеннолетним, пожилым и животным - это отклонения, которые необходимо прорабатывать со специалистами.

Хорошо, когда человек осознает проблему и самостоятельно обращается за помощью. Так, в Югре на горячую линию позвонил мужчина, который просил помощи. Он рассказал, что испытывает потребность в сексуальном контакте с несовершеннолетними девочками. Мужчина наблюдал из окна за школьницами и понимал, что испытывает к ним нездоровый интерес. С мужчиной провели несколько консультаций.