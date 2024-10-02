Народные приметы на 3 октября: почему в этот день женщины не выходили на улицу

Всемирный день трезвости, День грибника, ходьбы и смузи отмечается ежегодно 3 октября. Кроме того, свой профессиональный праздник в этот день отмечают сотрудники специальных подразделений полиции.

А народные поверья гласят, что 3 октября не стоит делать предложение руки и сердца, дарить подарки и выходить на улицу представительницам прекрасного пола. О чем еще предупреждают приметы — в материале «Подмосковье сегодня».

Прогноз погоды по приметам

Согласно поверьям, если шишки на ели выросли низко, то морозы будут ранние, а если высоко — холода наступят к концу зимы. Если в этот день стоит теплая и ясная погода, то осень будет долгой и приятной.

Также погоду определяли по ветру: северный и западный — к дождям, восточный — к теплу, восточный и северо-западный предвещают холод и осадки.

Что делали 3 октября

В этот день принято проветривать всю одежду на улице на ветру. Кроме того, 3 октября начинали запускать ветряные мельницы и молоть зерно, поэтому дата считается праздником мельников. Их принято угощать в этот день.

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Что запрещено 3 октября

Плохой приметой в этот день считалось стряхивать воду с рук — так, согласно поверьям, можно навлечь на семью и дом несчастье. Лучше всего вытирать ее полотенцем.

Не следует ругаться, злиться и сквернословить 3 октября, а также дарить подарки — они испортят отношения. Не принято в этот день делать предложение руки и сердца, а девушки и женщины старались не выходить на улицу в сильный ветер — он сдует всю красоту.

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