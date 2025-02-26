Пенсионер из Оренбуржья рассказал о традициях дня памяти преподобного Мартиниана Кесарийского

Пенсионер пояснил, что православные россияне 26 февраля почитают память преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). В этот день некоторые жители регионов придерживаются определенных правил поведения. Считается, что преподобный защищает семьи и оберегает от грешных страстей.

Валерий Горшков рассказал, что в этот день запрещено шить, вязать, прясть и вышивать. Бытует мнение, что в случае нарушения совета можно ослепнуть. Пенсионер отметил также, что день идеально подходит для молитв. Принято молиться за упокой душ усопших родственников. При возможности рекомендовано навестить могилы родных людей.

«А еще раньше считали, что если в ночь на 26 февраля увидеть в небе яркие белые звезды — это души умерших родных смотрят на нас. Надо позвать их по имени, а они в трудную минуту обязательно придут на помощь», — рассказал 56orb.ru пенсионер из Оренбургской области Валерий Горшков.

26 февраля — это также третий день Масленицы, который в народе называется «Лакомка». В этот день тещи пекут блины и приглашают в гости зятьев. Подробнее об истории праздника, традициях и обрядах, которые были распространены в это время — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».