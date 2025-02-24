Пенсионер из Оренбуржья рассказал о традициях на 24 февраля

Валерий Горшков рассказал, что в день памяти епископа принято посещать церковь и освящать ржаной хлеб, чтобы раздавать его домашним животным. Считается, что мученик был покровителем домашнего скота. Пенсионер также рассказал о еще одной традиции — освящать святой водой корову, чтобы животное приносило больше молока.

«Сегодня принято проводить обряды от нечистой силы», — рассказал 56orb.ru пенсионер из Оренбургской области Валерий Горшков.

По данным пенсионера, работать в день памяти епископа не стоит. В противном случае скот может заболеть. Валерий Горшков рекомендует также обратить внимание на погоду, которая установится 24 февраля. Так, ожидать скорого наступления весны можно, если на улице будет много снега. Тогда май порадует обилием зелени. Пенсионер призвал не расстраиваться из-за того, что за неделю до первого дня весны во многих регионах зафиксирована минусовая температура. Это значит, что весна придет рано, а в марте снегопадов уже не будет.

«Еще принято считать, что если в конце февраля много длинных сосулек, значит весна будет долгой», — поделился Валерий Горшков.

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