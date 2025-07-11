Пенсионер МВД из Кузбасса помог в задержании нелегального мигранта-наркозакладчика

Бывший сотрудник правоохранительных органов помог задержать в Юрге наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

В ведомстве рассказали, что пенсионер МВД возвращался домой. Он обратил внимание на мужчину, который постоянно оборачивался по сторонам. Бывший правоохранитель понял, что неизвестный раскладывает пакетики с запрещенными препаратами. Пенсионер МВД незамедлительно вызвал сотрудников правоохранительных органов. До их приезда не позволял мужчине покидать двор.

По информации ведомства, задержанный оказался 24-летним нелегальным мигрантом. Правоохранители изъяли запрещенный препарат: 200 свертков было обнаружено в салоне автомобиля, на котором он передвигался по городу. Экспертиза подтвердила предположение о запрещенных препаратах в свертках. Установлено, что молодой человек выполнял задание администратора теневого интернет-магазина запрещенных веществ. Для реализации незаконного задания он приехал из Новосибирска.

«Активную гражданскую позицию Сергея Зайцева высоко оценило руководство межмуниципального отдела МВД России "Юргинский". За помощь в предотвращении особо тяжкого преступления пенсионер МВД отмечен благодарственным письмом», — указано в сообщении.

По информации ведомства, задержанного заключили под стражу. Против него возбуждено уголовное дело. Мигранта могут привлечь к лишению свободы сроком до 20 лет. Кроме того, составлен протокол о нарушении правил проживания иностранных жителей на территории РФ. Суд вправе назначить штраф в размере 5 тыс. руб. и депортацию на родину.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове задержали мужчину, который выращивал в доме наркотики.