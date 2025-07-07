В подмосковном Дмитрове задержали мужчину, который выращивал в доме наркотики

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Дмитровскому округу задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в трех комнатах своего дома он оборудовал теплицы для выращивания запрещенных веществ. Сам задержанный пояснил, что в течение года он выращивал их для личного употребления.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

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