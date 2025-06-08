Пенсионер в Чебоксарах купил звуковой отпугиватель для крыс для борьбы с шумными детьми

Пенсионер в Чебоксарах приобрел звуковой отпугиватель для крыс, чтобы пользоваться им не по прямому назначению, сообщил телеграм-канал «112».

По информации издания, 70-летний мужчина намеревался при помощи прибора отпугивать детей. По словам соседей пенсионера, он многие годы конфликтует с местными ребятами, которые шумно играют во вдоре или под окнами его квартиры. Причем, некоторые дети, которые не раз слышали в свой адрес ругань соседа, уже окончили высшие учебные заведения. По словам соседей, поколения меняются, но мужчина не прекращает конфликтовать.

По информации издания, мужчина использует различные приемы. По данным соседей, в одного мальчика он стрелял их ружья солью. Иногда он приносил ущерб родителям самых активных ребят. Например, мог проколоть шины или скрутить номера на автомобиле. Теперь мужчина решил отгонять детей при помощи отпугивателя крыс, который, по его мнению, издает противный звук.

По данным канала, мужчина открыл окно в своей квартире и прикрепил отпугиватель, направленный на улицу. Соседи начали называть пенсионера «крысиным королем».

«Почему-то Владимир все еще дома, а не в каком-либо госучреждении с решетками или мягкими стенами. И переезжать не хочет. Не иначе, эта война доставляет ему удовольствие», — сообщил телеграм-канал «112».

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