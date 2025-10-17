Пенсионер в домашнем халате и тапочках ходил по ночному городу в поисках врача

В пресс-службе Росгвардии Кузбасса проинформировали об инциденте, который произошел ночью в Анжеро-Судженске: пенсионер в домашнем халате и тапочках неспешно ходил по улицам города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, сотрудники Росгвардии патрулировали территорию. Они обратили внимание на пожилого мужчину, который неспешно шел по улице в халате и домашних тапочках. Сотрудники решили выяснить, что происходит.

В ведомстве сообщили, что по улицам ходил 79-летний пенсионер. Выяснилось, что мужчине стало плохо. Он бродил по городу в поисках врача. Сотрудники обратили внимание, что домашняя одежда горожанина не подходила для прогулок в прохладную погоду. Они проводили мужчину домой и вызвали бригаду скорой помощи.

По информации ведомства, необходимости в госпитализации мужчины не было. Росгвардейцы не оставили мужчину до тех пор, пока врачи не провели осмотр. Пенсионер искренне поблагодарил сотрудников ведомства за оказанное внимание и отзывчивость. Росгвардейцы продолжили патрулировать улицы.

