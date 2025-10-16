Сын нырял в расщелины: новые детали поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых раскрыли на ТВ

Старший сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Данил Баталов лично участвовал в интенсивных поисках, обследуя наиболее сложные участки маршрута в районе горы Буратинка. Как пишет KP.RU со ссылкой на эфир программы «Пусть говорят», парень за два дня прошел четыре маршрута общей продолжительностью 19 часов, но, как и поисковики, ничего не нашел.

Баталов — сын пропавшей Усольцевой от первого брака. В программе он заявил, что цленаправленно проверял расщелины, груды камней и укрытия под валежником, где семья могла укрыться от внезапно испортившейся погоды. Однако никаких следов он не обнаружил, как и сотни волонтеров с охотниками. Единственное, что сын Усольцевой не верит в версию о гибели родных, а также отвергает их побег за границу.

Исчезновение семьи, зафиксированное 28 сентября, до сих пор остается загадкой для профессиональных спасателей: масштабная операция с участием 300 человек, обследовавших 100 кв. км территории и преодолевших более 4000 км, не дала никаких результатов. Ключевой деталью, опровергающей версию о запланированном побеге, стало поведение с домашними животными: оставленный дома кот имел запас еды лишь на два дня, а 12-летнюю собаку-корги Ладу взяли с собой, что характерно для кратковременного похода. На это также указал Баталов.

Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина подтвердила, что 2 октября восемь человек одновременно слышали лай собаки в районе подножия Буратинки, но обнаружить источник звука не удалось из-за акустических аномалий местности.

Профессиональные поисковики отмечают несколько необъяснимых обстоятельств: отсутствие каких-либо сигналов бедствия, следов костра или попыток позвонить в службу «112», что технически возможно даже без мобильной связи. Рельеф маршрута оказался сложнее ожидаемого — с валежниками и каменными грядами, труднопроходимыми для пятилетнего ребенка.

В настоящее время массовые поиски приостановлены из-за снежного покрова, но розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются, оставляя надежду на разрешение одной из самых загадочных историй с исчезновением туристов в современной России.

