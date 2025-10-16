Пенсионерка финансировала экстремистов: суд огласил приговор 74-летней россиянке

Пенсионерка из Кузбасса признана виновной в участии в деятельности экстремистской организации и ее финансировании, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

В ведомстве сообщили, что 74-летняя местная жительница была проинформирована о запрете в России экстремистской организации. Несмотря на это, женщина позиционировала себя как активный участник этой организации. Об этом она письменно сообщала в различные организации и государственные учреждения. Подобным образом россиянка вела себя в период с августа 2019 года по январь 2025 года.

«Преступная деятельность женщины была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Материалы переданы в следственные органы СК, где им дана надлежащая правовая оценка», — отмечено в сообщении.

В ведомстве установили, что в апреле 2020 года пенсионерка вступила в идеологически схожую организацию. Она принимала активное участие в различных мероприятиях, которые инициировала запрещенная в РФ организация. На заседаниях женщина присутствовала как лично, так и по видеосвязи. Осужденная пропагандировала идеологию организации и финансировала экстремистскую деятельность.

«В период предварительного следствия и в судебном заседании осужденная вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала в полном объеме», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, суд назначил женщине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. В рамках расследования уголовного дела был выполнен комплекс следственных мероприятий, включая деструктологическую экспертизу. Ее заключение подтвердило идеологическое и деятельностное сходство между запрещенными организациями.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов.