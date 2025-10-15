Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность для иностранных агентов. Теперь для возбуждения уголовного дела достаточно одного административного нарушения. Об этом сообщает ТАСС.

В России кардинально ужесточили наказание для иностранных агентов. Подписанный главой государства закон позволяет привлекать их к уголовной ответственности после первого же административного штрафа. До этого для подобного требовалось как минимум два нарушения.

Поправки коснулись статьи 330.1 Уголовного кодекса. Отныне любое повторное нарушение, например, работа без маркировки или сокрытие отчетности, грозит не только крупным штрафом до 300 тысяч рублей, но и реальными сроками. В качестве наказания суды смогут назначать обязательные работы, исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же период.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал Россию главным поставщиком продовольствия на глобальный рынок.