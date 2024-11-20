Пенсионерка из Оренбуржья рассказала, как по погоде 20 ноября определить половодье весною

Пенсионерка из Оренбургской области Светлана Мельник рассказала, как по погоде 20 ноября определить весеннее половодье, сообщил 56orb.ru.

Пенсионерка Светлана Мельник отметила, что 20 ноября необходимо обращать внимание на количество выпавшего снега. Если количество осадков в виде снега большое, то весной стоит ожидать половодье. Женщина поделилась и другими народными приметами. Так, 20 ноября беременным особенно важно пребывать в хорошем настроении.

«О чем подумает женщина, то и передастся ребенку», — рассказала 56orb.ru пенсионерка из Оренбургской области Светлана Мельник.

Согласно народным поверьям, беременным важно думать о хорошем, быть доброжелательными и молиться о здоровье малыша.

20 ноября в старину девушки садились прясть. А вот вязать в этот день категорически запрещалось. Люди праздновали Федотов день, посвященный памяти покровителя женского рукоделия — святого мученика Феодота. Мужчины же предпочитали ходить на рыбалку. В это время водоемы обычно промерзали, поэтому мужская часть населения отправлялась на подводную рыбалку.

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