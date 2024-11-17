Боязнь ванны, бороды и денег: названы самые необычные фобии у людей

«Человек боится уснуть, потому что для него сон и смерть — одно и то же. В основе лежит потеря контроля над собой, потому что в сонном состоянии у таких людей могут быть кошмары и невозможность двигаться, например, когда они уже проснулись. Люди стараются вообще не спать до той степени, пока организм сам их не вырубает», — пояснила Абравитова.