Боязнь ванны, бороды и денег: названы самые необычные фобии у людей
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Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с какой-либо фобией. Некоторые боятся темноты или пауков, другие — высоты или воды. О самых необычных страхах интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова. Специалист отметила, что иметь страхи совершенно нормально, потому что так устроен организм.
«Это определенный механизм, который удерживает нас от опасности. Например, мы боимся огня, потому что знаем, что обожжемся, но фобии это все же несколько другое. Механизм фобий до конца еще не изучен, но все-таки несколько путей их формирования известны. Во-первых, они формируются у очень тревожных людей, невротиков», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Так, первое место в списке необычных фобий, по словам психолога, занимает номофобия.
«Это страх отсутствия мобильного телефона. Несмотря на его странность, есть определенная логика, потому что в современном мире мобильный телефон стал продолжением нашей личности. Это коммуникация, информация, развлечение и работа», — добавила эксперт.
Еще одна удивительная фобия — хрометофобия, то есть боязнь денег.
«Именно деньги, которые можно взять в руки — бумажные или металлические. Это боязнь заразиться через деньги, потому что они были в руках у огромного количества людей и на них много микробов. Обычно такие люди после прикосновения к деньгам бегут мыть руки, а некоторые надевают перчатки», — поделилась Абравитова.
Следующая в списке — аблютофобия, то есть страх принятия ванны.
«Существует несколько слоев этого страха: кто-то просто боится воды, а у кого-то это связано с ощущениями, связанными с принятием ванны. Они дискомфортны для человека до такой степени, что прикосновение с водой вызывает ступор. В средневековье такой фобией страдало огромное количество людей, потому что считалось, что человек смывает некий защитный слой. Поэтому некоторые мылись только при рождении и уже после смерти», — подчеркнула психолог.
Некоторые люди страдают фобией сна, которая называется сомнифобия.
«Человек боится уснуть, потому что для него сон и смерть — одно и то же. В основе лежит потеря контроля над собой, потому что в сонном состоянии у таких людей могут быть кошмары и невозможность двигаться, например, когда они уже проснулись. Люди стараются вообще не спать до той степени, пока организм сам их не вырубает», — пояснила Абравитова.
Последняя экзотическая фобия — погонофобия, то есть боязнь бороды.
«Возможно, ребенка в детстве кто-то с бородой напугал, или человек слышал сказки про бородатых страшных людоедов или волшебников, поэтому даже во взрослом состоянии он боится бороды. Люди испытывают ужасное состояния при виде бородатых. К этой же сфере фобий, наверное, можно причислить боязнь лысых или горбатых людей, карликов, людей с усами», — подчеркнула психолог.
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