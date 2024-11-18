Пенсионерка Мельник рассказала, зачем 18 ноября девушки разбрасывали монеты

Народные приметы женщине передала ее бабушка. Светлана Мельник отметила, что 18 ноября было принято молиться о будущем женихе. Девушки обращались к высшим силам, чтобы удачно выйти замуж. Для привлечения суженого незамужние жительницы разбрасывали на своем пороге монетки.

Женщина рассказала, что 18 ноября люди также привлекали здоровье. Считалось, что необходимо было подготавливать два небольших веника. Один ложили в кроватку к младенцу, а второй — в ложе матери.

«Если положить 18 ноября небольшой чистый веник в кроватку к младенцу и точно такой же к его молодой матери, они будут здоровы и счастливы весь предстоящий год», — рассказала 56orb.ru пенсионерка из Оренбургской области Светлана Мельник.

На Руси к 18 ноября традиционно завершался сбор урожая черной редьки. Овощ использовали для приготовления различных традиционных блюд.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Оренбуржья Валерий Горшков рассказал, почему люди в старину боялись мельников.