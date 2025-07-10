Пенсионерка передала мошенникам более 6 млн руб. под предлогом обмена старых купюр

Сотрудники правоохранительных органов просят кузбассовцев оказать помощь в установлении личности подозреваемого в краже более 6 млн руб. Правоохранители назвали приметы и одежду, в которой молодой человек пришел к 75-летней женщине за деньгами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Правоохранители гарантируют анонимность, сообщил телеграм-канал региональной полиции. Оказать помощь также просят автомобилистов, у которых установлен видеорегистратор. Разыскивают молодого человека, который пришел к пенсионерке за деньгами. Предварительно с ней связался мошенник. Он рассказал о необходимости обмена старых купюр и убедил пострадавшую якобы задекларировать денежные средства. Жительница Кузбасса передала более 6,6 млн руб.

«Несмотря на то, что кемеровчанка знала о такой схеме обмана из средств массовой информации, она передала прибывшему курьеру-мошеннику личные накопления в размере более 6,6 млн руб.», — указано в сообщении.

По информации ведомства, женщина самостоятельно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мошенники могут быть лишены свободы сроком до 10 лет. Правоохранители установили, что молодой человек с деньгами мог проходить по бульвару Строителей. Удалось также выяснить время, поэтому сотрудники рассчитывают собрать какую-либо информацию о маршруте мужчины при помощи видео с автомобильных регистраторов.

Ранее сообщалось, что студентка лишила мать сотен тысяч из-за звонка лжепроректора.