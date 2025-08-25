Пенсионерки завели домовые чаты в мессенджере MAX, который сами переименовали

Как стало известно из соцсетей, в последнее время пожилые женщины, особенно администраторы домовых чатов, активно осваивают эту платформу, массово перенося в нее общение по вопросам ЖКХ.

В отличие от молодого поколения, представительницы старшего возраста категорически отказываются использовать иностранное наименование приложения. По их мнению, имя «Максим» звучит гораздо привычнее и понятнее. Для привлечения новых участниц в цифровое пространство активистки используют традиционные, а не цифровые методы: они собственноручно пишут объявления с QR-кодами и пригласительными ссылками и расклеивают их на досках объявлений в подъездах.

Ранее сообщалось, что в мессенджер MAX интегрировали технологию «Госключ».