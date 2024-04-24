Пенсионеру из Ставрополя обещали вернуть украденные у него деньги за поджог военкомата

С пенсионером из Ставрополя связались неизвестные люди, которые обещали вернуть ему украденные деньги при условии поджога здания военкомата, сообщает newstracker.ru .

В настоящее время официальные представители власти не комментируют данную информацию. Подробностями с NewsTracker поделился источник в силовых структурах. Он рассказал, что задержан 64-летний житель Ставрополя. Он пытался в понедельник, 22 апреля, поджечь военкомат Октябрьского района.

В ходе допроса выяснилось, что у пенсионера украли деньги. Сначала нулевой баланс он обнаружил на пенсионной карте. Затем аферисты сняли деньги с кредитной. Вскоре с мужчиной связались неизвестные, которые рассказали о мошенниках. Пенсионера попросили помочь в их поимке и обещали гарантированно вернуть украденные деньги.

«Они рассказали, что для того, чтобы вывести мошенников «на чистую воду», ему нужно бросить бутылку с горючей смесью под здание военкомата», — рассказал NewsTracker источник в силовых структурах.

Доверчивый мужчина поверил аферистам и пытался выполнить задание. Он дал признательные показания.

О задержании пенсионера проинформировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на странице в интернет-мессенджере.

«Ставрополе мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор Владимиров.

Губернатор призвал россиян к бдительности. Не стоит доверять неизвестным лицам, сообщать им номера банковских карт, коды из смс-сообщений и любую другую персональную информацию. Он уверен, что в случае с поджогом не обошлось без украинских спецслужб.

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