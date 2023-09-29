Пенсионеры Хакасии активно вступают в брак: анализ данных 2022 года

Статистика наглядно показывает, что выражение «любви все возрасты покорны», - это не миф, а современная реальность. В 2022 году более 200 пенсионеров из Хакасии изъявили желание официально расписаться, сообщает newkhakasiya.online , ссылаясь на данные Красноярскстата.

Пенсионеров условно разделили на несколько возрастных групп. Так, пары в возрасте от 60 до 64 активнее пожилых людей другой возрастной категории расписывались в ЗАГСах. В процентом соотношении – это 30,9%. 28,1% составили молодожены в возрасте от 65 до 69 лет.

29,3% - такие данные зафиксированы при анализе заключении браков между людьми в возрасте от 70 до 79 лет. 11,7% составили пары в возрасте от 80 лет и старше.

Стоит отметить, что в республике проживает 17 человек, которым исполнилось сто лет. Некоторым из этих людей уже за сто лет. Анализ численности мужского и женского населения показывает, что чем старше люди, тем более ощутима разница в гендерном соотношении.

«Так, на начало 2023 года на тысячу мужчин в возрасте 60 лет и старше приходилось 1.734 женщины. На тысячу мужчин в возрасте 60-64 года приходилось уже 1.415 женщин, в возрасте 65-69 лет — 1.585 женщин, в возрасте 70-79 лет — 1.887 женщин, в возрасте 80 лет и старше — 3.236 женщин», - пишет newkhakasiya.online.

В случае если девушка выходит замуж в юном возрасте в первый раз, стоит обезопасить себя от сложного и быстрого развода. Психолог Анна Завгороднева в эксклюзивном комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала, с какими мужчинами не стоит торопиться отправляться в ЗАГС.