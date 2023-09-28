«Свадьбы не будет»: психолог рассказала, в каких случаях замуж лучше не торопиться

Не секрет, что многие девушки с детства мечтают о замужестве — продумывают до мельчайших подробностей фасон свадебного платья и представляют, сколько ярусов будет в торте. Но что, если предложение руки и сердца следует практически сразу же за знакомством?

Психолог Анна Завгороднева заявила, что такое скоропалительное предложение руки и сердца может указывать на тирана. Она рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», в каких случаях свадьбу стоит отложить. Мужа-тирана можно узнать по нескольким признакам.

«Возраст влюбленных. Если это юная пара, то, конечно, предложение может быть спонтанным в силу гормонов, бурлящих в крови. Если человек взрослый, состоявшийся, 25 лет и старше, то, скорее всего, к такой влюбленности примешивается еще и тревога», — отметила Завгороднева.

Человек, по ее словам, боится потерять возлюбленную и думает, что только брак позволит быть вместе навсегда. Кроме того, человеком могут руководить ревность, внутренние комплексы и низкая самооценка — это тоже звоночки.

«Человек начинает проявлять нотки контроля, например, спрашивать, где его партнер был, чем занимался. Начинает что-то запрещать. Еще примешиваются негативные отзывы о тех людях, с которыми партнер общался до этого», — подчеркнула психолог.

А дальше начинается отрезание от семьи и друзей, продолжила Завгороднева. Будущего партнера раздражают поездки к родным, он негативно отзывается о бывших партнерах, критикует друзей и всячески тянет одеяло на себя.

«Если все эти признаки собирается вместе в одном человеке, то это просто поле из красных флагов, и ходить туда не надо абсолютно, потому что потенциально такой человек — настоящий тиран, а скоропалительная свадьба принесет огромные проблемы», — заключила собеседница издания.

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