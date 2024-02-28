Пентагон признал силу ОПК России в условиях санкций

Министр сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что санкции не отразились на способности России восстанавливать и модернизировать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), сообщили ТАСС .

На встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей министр сухопутных войск США Кристин Уормут также заявила, что Россия эффективно использует личный состав в зоне СВО.

Начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж признал боеспособность Армии России, ее умение быстро адаптироваться под новые условия. Военные своевременно вносят различные коррективы и постоянно учатся чему-то новому. Спикер привел примеры, в которых ВС РФ продемонстрировали рост, набрались теоретических знаний и применили их на практике: использование беспилотников в зоне СВО, применение барражирующих боеприпасов и радиоэлектронной борьбы.

«Сигнал, который я всегда подаю, заключается в следующем: никогда не надо недооценивать своего врага, это плохая стартовая позиция», — сказал при этом Джордж.

Спикер добавил, что все армии мира внимательно следят за происходящим в зоне СВО, анализируют и делают выводы.

Кристин Уормут в свою очередь отметила, что Армии России никогда не сравнится с американской. Сила сухопутных войск США, по ее мнению, заключается в умении принимать оперативно решения, быть инициативными и предприимчивыми.

«Несмотря на сказанное, считаю, что на уровне индивидуального солдата, на уровне индивидуального лидера (командира - прим. ТАСС) они (Вооруженные силы России - прим. ТАСС) и близко не столь же проворны, предприимчивы, способны брать на себя инициативу, сколь мы», — считает министр сухопутных войск США Кристин Уормут.

Ранее мы сообщали, что в США все больше конгрессмен настаивают на мирных переговорах между Россией и Украиной, видя в этом единственный способ решения конфликта.