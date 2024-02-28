Газета Politico провела опрос американских законодателей и резюмировала его так: все больше конгрессменов понимают важность мирных переговоров между Россией и Украиной. Это единственный способ завершить СВО, считают они.

Автор материала отмечает, что буквально несколько месяцев назад большинство конгрессменов отрицали факт переговоров между конфликтующими странами. Теперь их мнение поменялось. Переговоры должны состояться, даже если США выделят Украине очередной пакет помощи.

Республиканец от Флориды Марко Рубио уверен, что обстановка в зоне СВО имеет стратегическое значение. Тот, у кого будет больше рычагов влияния, сможет высказывать свои требования на переговорах.

«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров», — считает заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.

Сенатор Джей Ди Вэнс высказал мнение, что администрация Джо Байдена не владеет информацией, что на самом деле происходит на Украине. Необходимость переговоров очевидна.

«Всегда на несколько месяцев отстает в понимании реальной ситуации на местах», — республиканец от штата Огайо, сенатор Джей Ди Вэнс охарактеризовал работу администрации президента США Джо Байдена.

Конгрессмены низко оценивают шансы Украины победить в зоне СВО. Параллельно все больше политиков выступают против выделения Киеву любой помощи на безоговорочной основе.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Армия России приступила к освобождению Часова Яра.