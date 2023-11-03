Пентагон: США применяют дроны над сектором Газа для помощи Израилю
Фото: [©Алексей Агарышев/РИА Новости]
Пентагон подтвердил, что США принимают прямое участие в конфликте между Израилем и сектором Газой, пишет агентство «РИА Новости».
Американские военные запускают дроны, которые помогают наблюдать за жизнью в секторе Газы. Отмечается, что дроны не оснащены боевыми компонентами, поэтому не могут атаковать палестинские объекты.
Дроны США выполняют единственную цель - собирают информацию о месте нахождения заложников. Американские военные пытаются прояснить, в каких условиях находятся узники. Правительство Израиля обеспокоено тем фактом, что заложники до сих пор не освобождены. Пентагон содействует в данной работе.
Сообщалось, что в секторе Газа находится около 200 заложников - это люди разного гражданства, в том числе США и РФ. Американские военные начали исследование территории Газы дронами после обострения палестинско-израильского конфликта.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что Израиль обязан защищать свои территории и граждан. Лидер поддерживает действия израильского правительства.