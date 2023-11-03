Блинкен: США поддерживают право Израиля защищать себя

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает право и обязанность Израиля защищать себя в обострившемся палестино-израильском конфликте.

Об этом представитель Белого дома сообщил во время пресс-конференции, которая проходит 3 ноября в Израиле. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы поддерживаем право Израиля на самооборону... его обязанность защищать себя», – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что Белый дом сейчас контактирует с Конгрессом США по вопросу выделения помощи Тель-Авиву. Блинкен также заявил, что Вашингтон работает над возможностью оказания гуманитарной помощь в секторе Газа.

Ранее лидер ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Нусралла впервые после обострения палестино-израильского конфликта выступил с заявлением. Виновными в нем он признал США, которые, по его мнению, управляют Израилем.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о взятии Газы в кольцо в ходе проведение наземной операции.