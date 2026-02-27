Пепельная голова и дятловые привычки: орнитологи объяснили, кто поселился в Раменском

На снимках Виктора Архипенко — птица с дятловым оперением, но в ее облике угадывается что-то то ли от голубя, то ли от попугая.

«Когда ты местами вроде дятел, а может голубь, а может попугай или даже шишка. Ну очень важный птиц!» — подписал снимки Виктор Архипенко.

Сомнения разрешились просто: в объектив попал седой дятел. Такое название вид получил благодаря пепельно-серой окраске головы и шеи, которая издалека действительно напоминает седину. В остальном это самый обычный дятел — он так же ловко перемещается по стволам и добывает корм из-под коры.

Запечатлеть редкого гостя удалось на территории усадьбы Быково.

