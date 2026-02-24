Утром — корм, вечером — польза: почему дачникам Подмосковья важно наполнять кормушку ежедневно

Птицы — соратники и враги огородников. С одной стороны, они помогают в борьбе с вредителями, с другой — губят ягоды и фрукты. Садовод-цветовод Наталья Курочкина в беседе с REGIONS отметила , что значение имеет вид пернатого гостя.

Эксперт высказала мнение, что на участке стоит оборудовать место для кормления птиц. Пернатые гости прилетают за едой и параллельно обрабатывают стволы деревьев и кустарников: истребляют личинки вредителей.

«Подкормить птиц в критические дни зимой — значит не только сохранить им жизнь, но и привлечь их в свой сад на будущий сезон», — поделилась Курочкина.

Эксперт советует следить, чтобы в утреннее время кормушка была всегда заполнена едой. Не стоит давать пернатым гостям хлеб, жареные семечки, что-либо соленое и жареное.

По мнению специалиста, помощь огороднику оказывают лесная синица и синица-лазоревка. Птицы уничтожают всех вредителей, которые расположились в коре фруктовых деревьев.

«За сутки одна такая особь съедает столько насекомых, сколько весит сама. Пара синиц может за лето очистить от вредителей десять яблонь», — отметила садовод-цветовод.

По словам эксперта, воробьи борются с яблоневым цветоедом, который может оставить огородника без урожая. Ласточки питаются тлей, комарами, мошкарой. Одними из самых полезных для сада птиц являются галки, трясогузки, горихвостки, дятлы, щеглы и чижи.

Специалист отметила, что сороки и вороны — птицы, которые с радостью будут лакомиться овощами и фруктами. От них лучше обезопасить урожай при помощи чучела.

«Сороки любят спелую и сладкую клубнику и землянику, они уничтожают урожай созревшей вишни, черешни, расклевывают сочные груши, надкусывают малину и смородину, а также кабачок и огурец. Вороны могут выдергивать рассаду и поедать зерна на полях, что наносит урон будущему урожаю», — отметила Курочкина.

