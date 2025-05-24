Перед российскими мужчинами извинился священник, сравнивший их с овощами

Священник Павел Островский отметил, что не намерен менять свою позицию. Поводом для дискуссии стало его интервью в эфире радио Sputnik. В нем иерей РПЦ высказал мнение, что в России проживает много мужчин, которые не предлагают своим возлюбленным регистрировать брак. Священник уверен, что так поступают «бесхребетные» мужчины. Они могли расти в неполной семье, поэтому теперь не готовы взять на себя ответственность. Такие мужчины, по мнению иерея, предлагают девушкам совместное проживание. Они объясняют предложение желанием проверить чувства. В итоге быстро находят другую спутницу.

«Если кого-то оскорбило выражение "овощебаза с триколором", то искренне прошу простить», — написал священнослужитель.

В своем следующем посте священник отдельно извинился за слова про триколор. Он отметил, что уделяет много внимания военнослужащим РФ и их семьям, оказывает помощь. По словам Островского, он уважительно относится как к участникам СВО, так и государственной символике. Вопрос вызвал много эмоций, что затрудняло возможность четко структурировать свои мысли.

Ранее священник Постернак назвал возраст ребенка, с которого можно читать Евангелие.