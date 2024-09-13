Перед Спасо-Преображенским собором во Владивостоке образовалась огромная очередь

Перед собором выстроились жители и гости города, которые хотят поклониться Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Восток-Медиа опубликовал фото и видео. Очередь перед собором растянулась на несколько метров, примерно на половину большой площади перед зданием храма. Судя по видео, количество прихожан лишь увеличивается. Люди подходят и также занимают очередь. Погодные условия позволяют им ожидать своего времени в комфортных условиях.

Казанскую икону Пресвятой Богородицы привезли во Владивосток из Москвы на два дня. Горожанам и гостям города сообщили время, когда можно приходить. В пятницу, 13 сентября, икона доступна для прихожан до 19.00. Каждый час перед священной иконой совершают молебен с акафистом. Икона считается символом побед России в разные исторические периоды.

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