Религиовед Шахов озвучил последствия запрета властями киевского режима Украинской православной церкви

Верховная Рада Украины приняла в последнем чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Религиовед Михаил Шахов рассказал, что будет с верующими в Незалежной и не начнется ли «охота на ведьм». Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, к запрету канонической церкви киевские власти шли еще с 2018 года, когда в декабре была создана так называемая Православная церковь Украины.При этом украинская православная община является одной из наиболее многочисленных в стране.Причиной претензий стало то, что руководителем УПЦ по факту является Московский патриархат и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Эксперт подчеркнул, что принятое решение о запрете УПЦ выльется в юридический процесс ликвидации религиозных организаций Украинской православной церкви Московского патриархата, которая сопровождается обращением в доходы государства ликвидированного имущества. Естественно, в данном случае не избежать тяжелых конфликтных ситуаций, когда прихожане и священники станут защищать свои приходы, свои церкви от стремления прекратить их деятельность.

По его мнению, в Незалежной расширяется отток населения, однако предполагать, что запрет УПЦ данный процесс стимулирует, в настоящее время трудно.

Ранее сообщалось, что Россия ведет с Киевом переговоры об освобождении шести служителей УПЦ.