Перед убийством пятилетнего сына мать сходила в церковь: тело нашли в столичной квартире

В столичной прокуратуре проинформировали об обнаружении в квартире тела малолетнего ребенка с признаки асфиксии. Под подозрением оказалась мама. Телеграм-канал Baza располагает подробностями инцидента: в день убийства женщина посетила церковь, сообщила «Лента.ру».

По информации канала, после возвращения из церкви женщина решила, что ее сын должен отправиться в рай. Предположительно, у 46-летней уроженки Якутии имеются психические расстройства. Однако результатов экспертизы пока нет.

По данным телеграм-канала, женщина сначала набросила на шею ребенка ремень. Мать душила сына. После она перешла в ванную комнату, где на протяжении длительного времени держала голову ребенка 2020 года рождения под водой.

По информации канала, женщина позвонила в скорую, когда ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики уже не смогли оказать помощь. В столичной прокуратуре сообщили, что женщина не отрицала, что причинила телесные повреждения своему сыну.

«В Москве мать жестоко расправилась с пятилетним ребенком — женщина задушила ремнем, а после утопила малыша в ванной», — сообщил телеграм-канал.

