Завалило снегом насмерть: кто виновен в гибели 10-летней девочки из Красноярского края

Виновным в смерти 10-летней девочки из Красноярского края грозит до трех лет тюрьмы, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

В поселке Березовка Красноярского края произошла трагедия: 10-летняя школьница погибла, играя во дворе. Девочка копала тоннель в сугробе, когда внезапно на нее обрушилась масса снега, заблокировав выход. Ребенок оказался погребенным под снегом и не смог самостоятельно выбраться, скончавшись на месте происшествия, сообщили следователи. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По словам адвоката, ответственность за состояние и наличие снега во дворах и на кровлях зданий лежит полностью на лицах, выполняющих содержание и уборку территории.

«Это может быть управляющая компания, коммунальные службы и другие организации, ответственные за уборку территории, в том числе за уборку снега. По ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) грозит до трех лет лишения свободы», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В случае причинения вреда здоровья, в данном случае наступления смерти ребенка — уголовной ответственности родители не подлежат, продолжила эксперт.

«Если будет установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением своих функций по уборке территории и наступлением смерти, то виновные лица будут привлечены к ответственности», — заключила Полякова.

