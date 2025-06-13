Стало известно, как жители Израиля готовятся к дальнейшим атакам

Жители Тегерана проснулись в полуразрушенном городе, сообщил корреспондент The New York Times. Люди растеряны и не знают, что им предпринимать дальше. Издание РБК опубликовало видео, согласно которому такие же очереди образовались в Израиле.

По информации издания, официальные власти не занимаются организацией мест для возможности переждать атаки. Местным жителям не дают никаких рекомендаций по дальнейшим действиям. В итоге некоторые люди начали в экстренном порядке пополнять продуктовые запасы. В магазинах и на АЗС образовались огромные очереди.

По данным издания, многие жители растеряны. На протяжении всей ночи в городе раздавались звуки взрывов. Горожане не понимают, зачем атаковать мирные районы. Житель многоэтажного дома, который частично разрушен, рассказал, что люди выбегали из здания в пижамах. Многие были с перепуганными детьми. Жилые дома разрушены наполовину. На улицах валяются обломки стройматериалов. Жители отметили, что СМИ передают о подобных атаках по многим населенным пунктам Ирана.

По информации издания, некоторые горожане планируют покинуть столицу. Другие же призывают власть к ответным мерам.

«Мы проснулись от взрывов, сотрясавших наш дом, и это не прекращалось», — рассказала 52-летняя мать двоих детей из Тегерана.

Ранее сообщалось, что посольства Израиля после решения правительства об атаках по Ирану приведены в максимальную готовность по всему миру на случай различных митингов и беспорядков.