Передвижные котельные: стало известно, в каких округах Подмосковья установят 50 ПБМК

В Министерстве энергетики Московской области сообщили изданию REGIONS о развертывании в регионе передвижных блочно-модульных котельных (ПБМК) для резервного обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения.

Согласно предоставленной информации, планируется установка 50 мобильных котельных установок в различных муниципальных образованиях Подмосковья. В перечень вошли такие города как Серпухов, Воскресенск, Химки и Клин, а также Дмитровский, Солнечногорский, Пушкинский и Сергиево-Посадский округа. В ведомстве уточнили, что список населенных пунктов не является окончательным и может быть расширен по завершении подготовительных работ к отопительному сезону.

Монтажные работы выполняются силами специалистов компании «Газпром теплоэнерго МО» совместно с Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службой. Как пояснили в министерстве, мобильные теплостанции предназначены для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и подачи горячей воды в период экстремально низких температур. Кроме того, они могут быть оперативно задействованы при возникновении нештатных ситуаций, включая технологические нарушения в работе основных систем теплоснабжения.

