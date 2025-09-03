Неплательщиков за ЖКУ в Подмосковье предупредили о последствиях по новым правилам

Член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева в беседе с REGIONS разъяснила механизм воздействия на должников за жилищно-коммунальные услуги в Подмосковье. Она объяснила, при каком случае заядлых неплательщиков могут выселить из жилья.

По словам эксперта, процесс начинается с уведомления от управляющей компании с детализацией суммы задолженности. При отсутствии платежей на непогашенную сумму начинают начисляться пени за каждый день просрочки.

При этом, как пояснила адвокат, управляющие компании имеют право ограничить потребление некоторых ресурсов с обязательной опломбировкой оборудования. Допускается отключение электроэнергии, газа или горячей воды, однако законодательство запрещает ограничивать подачу отопления и холодной воды. При дальнейшем накоплении долга УК вправе обратиться в суд.

Если стороны не заключат мировое соглашение о рассрочке платежа, дело передается судебным приставам. В рамках исполнительного производства возможен арест банковских счетов, регулярное списание средств с заработной платы или пенсии. Должник сохраняет право подать заявление о сохранении прожиточного минимума.

Дополнительной мерой воздействия становится наложение запрета на регистрационные действия с недвижимостью и автомобилем, что блокирует возможность продажи, дарения или залога имущества.

Отдельно адвокат отметила, что взыскание долга через суд невозможно за период превышающий три года — должнику необходимо самостоятельно заявить в суде о применении срока исковой давности по статье 196 ГК РФ.

